Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker'in iddiaları ve iç siyasi gündeme ilişkin açıklamaları merak ediliyordu.

"Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı"

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka bir yöntemin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Uyuşturucu ile mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık. 5 yılda organize suç örgütlerine karşı 1700'e yakın operasyon yapıldı. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'ya destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialarına ilişkin değerlendirmeleri merak edilen Erdoğan, "Ülkede mikserler var. Süleyman Soyluyu hedef alan saldırıların hedefinde güven ortamından duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olacağız. Ülkemizde yıllarca Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış Binali Yıldırım'ın da oğlunun hedefe alınması asıl hedefi gösteren başka bir işarettir. Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmediysek buna da müsaade etmeyeceğiz. Suç örgütü mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Ülkemize getirip yargıya teslim edilene kadar peşini bırakmayacağız. Tüm yalan ve iftiralar araştırılıp ortaya dökülecektir." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir" dedi.

"Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür"

Erdoğan muhalefetin erken seçim talebiyle ilgili, "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık." açıklaması yaptı.

Erdoğan, salgın destekleri konusunda, "Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme, tarım üreticilerine sübvansiyonlu kredi desteği gibi kalemler için yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak." dedi.

"Gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler"

Erdoğan, İkizdere'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Nerede nasıl adım atılacağını iyi bilmek lazım. Burası Rize. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacağı budur. Gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gitti. Orada da gereğini yaptılar. Trabzon'da da hiç meydana çıkamadan uçağa binip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak. Bunlar daha iyi günler. Bu ülkede ahde vefa vardır. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez." ifadelerini kullandı.

"Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak"

Erdoğan, "Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak." ifadesini kullandı.

Dördüncü yargı paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz."

"İnsansız savaş uçağımızı, 2023'te semalarımızda uçurmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda, Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir." diye konuştu.

Erdoğan, "İnsansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz." dedi.