Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Barzani’yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet karşıladı.

Saat 12.00'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Barzani, saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Beştepe'de basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra terörle mücadele konusundaki iş birliğinin de ele alındığı tahmin ediliyor.