Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri buluşturma çabamız sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"İlk günden itibaren elimizdeki bütün imkanları tüm insanların hizmetine sunduk. Tıbbı malzeme desteğinde bulunduk. 20 Şubat'tan bu yana 11 Afrika ülkesine içinde yerli aşımız da olan 4 milyon 870 bin doz aşı hibe ettik.

İki komşumuz arasında başlayan çatışmalara son vermek amacıyla yoğun diplomatik temaslar sergiledik. İki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmelerini temin ettik. Yüz yüze müzakereler için İstanbul'da görüşmeleri sağladık. Yoğun ilerlemeler sağladık.

Kalıcı barışın tesisi en hayırlı işlerden biri olacaktır

Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. Beklentilerimi, tespitlerimi kendileriyle doğrudan ve samimiyetle paylaşıyorum. İki lideri İstanbul'da buluşturma düşüncemi her fırsatta dile getiriyorum. Çatışmalar uzadıkça sadece insani kayıplar değil, ekonomik maliyetler de artıyor.

İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonra kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Barışçıl bir çözüm bulunacağına gönülden inanıyorum.

İstanbul'daki görüşmelerden tarafların ve uluslararası toplumun mutmain olacağı bir sonucun alınabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı. Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni arayışımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar üzüntü verici

Mescid-i Aksa'da yaşananları gördünüz. Bu bizim için üzüntü kaynağıdır. Umarım bunları bir daha yaşamayız.

Suriyelilerin geri dönüşü

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."