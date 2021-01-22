Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci parti aşının onayı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek." dedi.

Erdoğan, restoranların açılması konusunda, "Kabine toplantısında bunu yeniden ele alacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, erken seçim iddiaları konusunda ise, "Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür. Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir." diye konuştu.

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