Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında beklenen görüşmenin bugün gerçekleşeceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre, görüşme saat 18.00'da, Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.

İletişim Başkanı Duran'ın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir"

Görüşmede masaya yatırılacak konuları...

En son 4 Eylül tarihinde bir araya gelen iki lider, askerî kargo uçağının düşmesi, “Terörsüz Türkiye” süreci, Cumhur İttifakı içindeki planlamalar ve yeni anayasa çalışmalarını masaya yatıracak.