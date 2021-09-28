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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden G-20 Liderler Zirvesi'nde görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.

 

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