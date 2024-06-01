Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel ne zaman görüşecek? İlk temas bir hafta sonra

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki anaokulu mezuniyet törenine katıldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iade-i ziyaretine ilişkin soruları yanıtladı.

Özel, "9'uyla başlayan hafta içinde bir gün konuşacağız. Bunu özel kalem müdürümüzle Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Sayın Hasan Doğan bu hafta içinde belirleyecekler. Sonra da basından sorumlu arkadaşlarımız sizlerle paylaşır." dedi.

CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 1 saat 35 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

Demirtaş'ı ziyaret edecek mi?

Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'deki cezaevinde ziyaret edeceğine yönelik haberlerle ilgili soruya da "Bu haftaki, önümüzdeki haftaki programımda yok. Böyle bir netleşme olduğunda sizlerle paylaşırım." yanıtını verdi.