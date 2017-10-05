Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gökçek görüşmesi sona erdi

05 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından başka belediye başkanlarının da istifa edeceği gündeme gelmişti.

Gökçek'in de adı bu başkanlar arasında geçiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iddianın sorulması üzerine "Şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez" demişti. İki isim tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez bir araya geldi.

Beştepe’deki görüşme Melih Gökçek’in isteği üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Melih Gökçek’in İran ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istediği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'la da görüştü.