Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş’tan yeni açıklama

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Gündeminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ve siyaset gündeminde tartışmalara neden olan görüşme de vardı.

Yavaş, Ankara’ya yapılacak yatırımlar için finansman ve Hazine onayı gerektiğine dikkat çekerek, hizmet amacıyla gerçekleştirilen temasların siyasi tartışma konusu haline getirilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Yavaş, Erdoğan ile neden görüştüğünü açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara’daki metro yatırımları için yaklaşık 1,3 milyar dolarlık, diğer projeler için ise yaklaşık 800 milyon Euro’luk finansman ve Hazine onayı süreçlerinin bulunduğunu belirtti.

Bu konuların çözümü için yapılan görüşmelerin siyasi tartışmaya dönüştürülmesine karşı çıkan Yavaş, siyasi görüş ayrılıklarının kent yönetimine yansıtılmaması gerektiğini ifade etti.

Yavaş, “Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?” sözleriyle görüşmeye yönelik eleştirilere yanıt verdi.

“Ayrılıkta azap vardır”

Siyasi terminoloji ve görüşlerde farklılıklar bulunabileceğini ancak bunun bir kent yöneticisinin hizmet anlayışını etkilememesi gerektiğini söyleyen Yavaş, belediye meclisinde imkan olduğunda kararları oy birliğiyle almaya çalıştıklarını anlattı.

Yavaş, “Ayrılıkta azap vardır” ifadesini kullanarak Ankara’da farklı görüşlerden insanların bir arada olmaya devam edeceğini söyledi.

Ankara’da 1,3 milyon kişi kent yönetimine katıldı

Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nin çalışmalarına ilişkin de rakamlar paylaştı.

2019’dan 2026’ya kadar gerçekleştirilen faaliyetlere değinen Yavaş, bu süreçte 1,3 milyon kişinin kent yönetimine katıldığını belirtti.

Kentin tek başına yönetilemeyeceğini söyleyen Yavaş; farklı meslek gruplarının, yaşlıların, gençlerin, engellilerin ve dezavantajlı grupların sorunlarının doğrudan kendilerinden dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu noktada kent konseyinin önemli bir mekanizma olduğunu söyledi.

Yavaş: Kent konseylerine ihtiyaç var

Katılımcı yönetim ve bütçe anlayışına da değinen Yavaş, vatandaşların kamu tarafından harcanan paranın kendi cebinden çıktığının farkında olması gerektiğini söyledi.

Kent konseylerinin hem katılımcı bütçe hem de kent yönetimine katılım açısından gerekli olduğunu belirten Yavaş, vatandaşların yaşadıkları kentle ilgili sorunların çözüm sürecine dahil edilmesinin önemini vurguladı.

ABB’ye 2019’dan bu yana 8,5 milyon başvuru

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlardan aldığı başvurulara ilişkin verileri de açıkladı.

Yavaş’ın verdiği bilgiye göre ALO 153 üzerinden 2019’dan bu yana 8,5 milyon başvuru yapıldı. Bu sayı 2026’da 1,2 milyon olarak gerçekleşti.

Sosyal medya üzerinden belediyeye ulaşan şikayet ve başvurular için ise 24 saat çalışan bir ekip bulunduğunu belirten Yavaş, bu kanaldan da 3 milyon başvuru geldiğini söyledi.

Daha önce “Gereğini yapmaktan çekinmem” demişti

Mansur Yavaş, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin daha önce sosyal medya hesabından da açıklama yapmıştı.

Yavaş, YENİ Parti ve CHP yönetimlerini işaret ederek, tutumunun iki partinin genel merkezleri tarafından rahatsızlık nedeni olarak görülmesi halinde “gereğini yapmaktan da çekinmem” demişti.

Yavaş ayrıca bugüne kadar iki genel başkandan da bu tutumundan rahatsız olduklarını belirten herhangi bir açıklamanın kendisine iletilmediğini ifade etmişti.