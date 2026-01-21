Bahçeli'nin çıkışı gündem olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürpriz görüşme! Emekli aylıkları konuşulacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16.00’da Beştepe’de bir araya gelecek. Kritik zirvede, iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarının etraflıca ele alınması bekleniyor.

Ele alınacak konular

Edinilen bilgilere göre görüşmede; Suriye’nin kuzeyindeki son durum, Musaybin’de yaşanan bayrak indirme olayı, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile Cumhur İttifakı’nın atacağı adımlar masaya yatırılacak. Bölgesel güvenlik, sınır hattındaki gelişmeler ve iç politikaya yansımalarının da değerlendirileceği belirtiliyor.

Emekli aylığı masaya yatırılacak mı?

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, son grup toplantısında emekli aylıklarına yönelik yaptığı çıkış da gündemdeki yerini koruyor. Bu başlığın Beştepe’deki görüşmede ele alınıp alınmayacağı ise merak konusu.

Zirvenin ardından açıklama yapılması beklenmiyor.