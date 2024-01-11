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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Küliiyesi'ndeki görüşmesi başladı.

Erdoğan ve Bahçeli arasında güncel ve bölgesel konuların değerlendirilmesi beklenirken AKP'nin pazartesi günü açıklayacağı 48 ildeki adaylarının da ayrıntılarının konuşulması öngörülüyor. 