Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Sputnik V aşısını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele ve Rus yapımı "Sputnik V" aşısının Türkiye'ye tedariki ile ilgili konuları görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Türkiye’deki epidemiyolojik durumun dikkate alınmasıyla COVID-19 ile mücadele konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya’nın Sputnik V aşısının bu ay tedarikinin organize edilmesi yönünde iş birliği geliştirmeye hazır olduğu vurgulandı. Ayrıca, aşının Türk şirketleri ile ortak üretimi üzerinde çalışılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Her iki taraf da COVID-19'a karşı alınan tedbirlerin salgın durumunun iyileşmesini ve turizm alanındaki ilişkileri yeniden başlatılmasını mümkün kılacağı görüşünü paylaştı." denildi.

Bölgesel konuların ele alındığına işaret edilen açıklamada, Suriye meselesinin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Suriye’de istikrarın sağlanması yönünde Rusya ve Türkiye arasındaki etkileşimin yapıcı olduğu vurgulandı. Anayasa Komitesi çerçevesinde Suriyeliler arasındaki diyaloğu teşvik etme hedefiyle koordineli çalışma ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinde terörist grupların kalıntılarına karşı tavizsiz mücadele ile ilgili olunduğu dile getirildi." ifadelerine yer verildi.

Libya meselesinin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin ülkedeki siyasi güçler ve bölgelerin çıkarlarının dikkate alınmasıyla ülkenin bütünlüğünü güçlendirmeye yönelik çabalarını destekleme konusunda mutabık kalındı." denildi.

Açıklamada, Rus-Türk Ateşkes Kontrol Merkezi’nin çalışması bağlamında Karabağ meselesinin de ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, COVID-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yıl 13 Ocak, 18 Şubat ve 9 Nisan'da olmak üzere 3 kez telefonda görüştü. İki lider, 10 Mart'ta ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine video konferansla katıldı.

Bu yılki beşinci görüşmelerini yapan Erdoğan ve Putin, 2020 yılında ise yüz yüze ve telefonda 20'den fazla görüşme gerçekleştirdi.