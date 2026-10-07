Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

Türkiye doğrudan temaslara katkıya hazır

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke arasında doğrudan temasların başlamasına yönelik çabalara katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Putin'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.