Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlamasına yönelik çabalara katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların önem taşıdığını belirtti.
Türkiye doğrudan temaslara katkıya hazır
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke arasında doğrudan temasların başlamasına yönelik çabalara katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu ifade etti.
Putin'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 7, 2026