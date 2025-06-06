Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selman ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkına her alanda destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici bir gelişme olduğu vurgulandı.

Erdoğan, görüşme sırasında Suudi Arabistan’ın hac organizasyonundaki başarısından dolayı Veliaht Prens Selman’ı tebrik etti. Ayrıca Kurban Bayramı’nı da kutlayarak iyi dileklerini iletti.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki diplomatik diyaloğun ve bölgesel iş birliğinin devamı açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.