Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.