Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere ile ticaret anlaşması imzalıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat 50 dakika süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanacağını bildiren Erdoğan, "Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 2020 yılının tamamındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığımızı kapatıyor, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyoruz. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin ise "Okullarımızda yüz yüze eğitim arasını 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir.

Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor.

2023'te ülkemizi dünyanın en büyük 10 devleti arasına sokarak, örnek bir başarıyı ortaya koyacağız.

"Her sahada haklarımıza sahip çıkacağız"

Bugünkü kabine toplantısında ulusal siberlik güvenlik stratejisi ve eylem planını da görüştük. İlk aşaması 2020-2023'ü kapsayan faaliyetleri hayata geçirip ülkemizin dijital altyapısını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz. Ulusal Siber Güvenlik stratejimizle ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz. Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız. İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzaya gönderiyoruz

"Çiftçiye verdiğimiz desteği 12 kat artırdık"

Bugün 140 ülke, başka yerlerde toprak kiralamak üzere kendisini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Türkiye tarımsal milli gelirini 37 milyardan 278 milyar liraya yükseltti, çiftçiye verdiğimiz destekleri 12 kat artırdık. Un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız. Çiftçimize verdiğimiz destekleri 12 kat artırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. Sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız.

"Saman ihracatından gelirimiz 14 milyon dolar"

Ülkemizin geçtiğimiz yıl ürettiği saman miktarı 23,7 milyon ton. Saman ihracatımız 84,5 bin ton. İhracat gelirimiz de 14 milyon dolardır. İthalat dedikleri saman 428 bin dolar karşılığına denk gelen 1953 tondur. Bunun bir kısmı özel amaçlı kuru ot ithalatıyken kalanları da sınır illerimizdeki ticaretten kaynaklanmaktadır. Çiftçilerimize 'hükümete oy verirseniz iki elim yakanızda olur' diyenlerin bu tablo karşısında ortaya koyabilecek herhangi bir müktesebatlarını, projelerini, politikalarını duymadık, görmedik. Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor.

Muhalefete Demirtaş tepkisi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir davada benzer kararlara aykırı bir tavır sergiledi. Bu kararı uygulamayız dedik. Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar.

Üretim ve yatırım talebi oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Yılın 11 ayındaki yatırım talebi geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdi. İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 2020 yılının tamamındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu.

İngiltere ile ticaret anlaşması

Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanacak. Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.

Koronavirüs salgını, mutasyonların meydana getirdiği belirsizlikleriyle devam ediyor. Aldığımız kararların yol açtığı sıkıntıları, desteklerle hafifletmeye çalışıyoruz.

Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.