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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı Charles ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı Charles ile görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

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