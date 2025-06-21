Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İran Dışişleri Başkanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi kabul etti.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye’yi hedef aldığı saldırılarda olduğu gibi İran’a yönelik saldırılarına karşı da dirayetli bir duruş sergilediğini, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomasiye dönülmesi için çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, İsrail’in derhal durdurulması gerektiğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, İran ile ABD arasında gerek teknik, gerek liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerle diplomasiye açılacak adımların bir an önce atılması gerektiğini, Türkiye’nin bu konuda desteklerine devam edeceğini belirtti.