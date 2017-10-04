Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti

04 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 09.15'te İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de İran'a hareket etti.

Erdoğan, İran'a resmi ziyareti kapsamında İran Lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşecek. Ziyaret dolayısıyla Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı düzenlenecek. İkili ilişkilerin tüm yönleriyle görüşülmesi beklenen ziyarette, başta Irak ve Suriye olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: AA