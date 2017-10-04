Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

04 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a gerçekleştirdiği günübirlik resmi ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Ruhani ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek olan Erdoğan, İran Lideri Ali Hamaney ile de bir araya gelecek. Ayrıca, ziyaret dolayısıyla Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı düzenlenecek. İkili ilişkilerin tüm yönleriyle görüşülmesi beklenen ziyarette, başta Irak ve Suriye olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de İran'a gitti.

Kaynak: AA