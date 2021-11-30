Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçimizi enflasyon ve fiyat artışının olumsuz etkisinden kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları:

"Türkiye özellikle bu 3 çeyrekte de çok farklı bir ayrışma ortaya koydu. Yıl sonu itibariyle de bu pozitif ayrışmayı devam ettireceği inancındayız. Sadece biz değil, OECD'de söylüyor.

Faizi düşürmek suretiyle yatırım, istihdam üretim, ihracat büyüme... Bu 4 anabaşlık bize büyümeyi getirecek.

Bizim tahminimiz asgari 10 ama bu 10'un üzerine çıkabilir. Bazı dostlarımız 10'un üzerine çıkabileceğimiz düşüncesini bizimle paylaşıyor.

Yıl sonu itibariyle enflasyonla kendisini gösterecek.

Faiz sebep enflasyon neticedir

Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hep birlikte göreceğiz.

Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz.

İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru.

Biz şu anda daha öncede olduğu gibi bu kritik dönemde iki önemli destek paketi hazırladık. İstihdama destek paketi ve imalata dayalı ithal destek paketi.

Küçük ve orta işletmelere yönelik 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara istihdama olan katkılara yönelik ödemeler yapıyoruz.

50 bin yeni istihdamın önünü açmak istiyoruz. Özellikle 3-4-5 ve 6'ncı teşvik bölgelerinde yer alan 58 il ve ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluştaracak girişimcilere Hazine destek kredi Fonu ve Sanayi Bakanlığı'mızın vereceği 7 puana kadar kredi vereceğiz.

Zengini zengin yapan modern faizciliktir. Türkiye'nin ekonomide temel göstergeleri çok güçlü. Bizim ekonomik verilerimiz de gayet iyi. Biz buradan geriye dönmeyeceğiz.

Türkiye'nin güçlü ekonomik dinamiklerine güvenen yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımın zamanıdır. Yabancı yatırımcıların büyük ölçekli yatırımlar için harekete geçtiğini görüyoruz.

Asgari ücret artışı ne kadar olacak sorusu

Asgari ücret üçlü komisyon tarafından belirlenir, bakanımızla ve ilgili arkadaşlarımızla bu için müzakeresini yaptık. Asgari ücret bizimle arttı. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün yükseldiğinin göstergesidir.

İşçilerimiz satın alma güçlerini yükseltmeye devam edeceğiz. Asgari ücret çalışmasında da işçimizi enflasyondan ve fiyat artışının olumsuz etkisinden kurtaracağız."