Cumhurbaşkanı Erdoğan İŞKUR gençlik programını açıkladı: Katılan öğrenciye 15 bin 162 lira ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Emek vermeden, ter dökmeden istiklalin hayali dahi kurulamaz. Geleceği hak etmek istiyorsak bugünün hakkını vermeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak millet olarak mücadele etmek zorundayız. İş ahlakı da bu süreçte esaslı yer teşkil ediyor. Bu konuda çok titiz bir milletiz.

*Mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletmek için başlatılan programda 1712 kişi istifade etti. 2023 kasıma göre 925 bin artışla iş gücümüz 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesine geriledi.

*Gençlerimize yönelik bir müjdemizi de paylaşıyorum, üniversite öğrencileri için İŞKUR Gençlik Programı’nı bugün itibari ile devreye alıyoruz. Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecekler.

“Öğrencilere 15 bin lira destek vereceğiz”

*İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.

"İstihdam oranları artırılacak"

*İstihdam oranları artırılacak. Çalışma hayatında fırsat eşitliği güçlendirilecek. Ayrımcılıkla mücadele edilecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek. Son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. 2023 Kasım'a göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, küresel gelişmeler doğrultusunda hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz."

“Ticaret savaşındaki bilek güreşi giderek kızışacak”

*Uluslararası sistem bugün sancılı bir dönem geçiriyor. Jeopolitik mücadele eskisinden daha farklı sürüyor. Son zamanlardaki tartışmaları takip ediyoruz. Ticaret savaşındaki bilek güreşi giderek kızışacak. Türkiye böylesi sancılı konektörde hem riskleri hesaplayıp adımlarını buna göre atıyor. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor orta ve uzun vadeli hedefleri buna uyumlu hale getiriyoruz.