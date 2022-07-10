Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.
Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olması dolayısıyla tebrik etti.
1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.