Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.

Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olması dolayısıyla tebrik etti.

1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.