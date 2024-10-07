Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği soykırım insanlığı öldürüyor

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugünün 7 Ekim olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.

Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir. Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır."

Katil İsrail hükümetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbi taziyelerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikasının artık bir son bulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükümetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Gazze için hazırlanan videoyu da paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajıyla birlikte, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Videonun sonunda Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice "İsrail'in işlediği soykırım Filistinlileri öldürüyor. İsrail'in işlediği soykırım insanlığı öldürüyor." mesajına yer verildi.