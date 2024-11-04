Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ticareti tamamen durdurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*İSEDAK'ın 40'ıncı oturumu münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Alınacak kararlarla çıkacak sonuçların İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

*Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor.

*Türkiye olaarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruş sergileyen üilkelerden biriyiz.

*85 bin tonun üzerinde yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız.

*Gazze soykırımına tepki olarak İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik.

*Soykırım suçlularının hesap vermesi için Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu yaptık.