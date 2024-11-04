Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ticareti tamamen durdurduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son asrın en vahşi soykırımlarından birinin hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının 13 ayda 50 bin şehit verdiğini, iki milyon insanın ise aç ve susuz bırakıldığına dikkat çekti. İsrail ile ticareti durduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesinin de Gazze'ye ulaştırıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
*İSEDAK'ın 40'ıncı oturumu münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Alınacak kararlarla çıkacak sonuçların İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.
*Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor.
*Türkiye olaarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruş sergileyen üilkelerden biriyiz.
*85 bin tonun üzerinde yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız.
*Gazze soykırımına tepki olarak İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik.
*Soykırım suçlularının hesap vermesi için Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu yaptık.