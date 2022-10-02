Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul halkını sahipsiz bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni Metro hattının hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7.4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen'i Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne, Kadıköy'e bağlamaktadır. Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki aylarda bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız.

Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bunlara en güzel dersi Haziran'da vermeye var mıyız?Türkiye genelindeki 811 km'lik şehir içi raylı sistemin 312 km'si de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir.

Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.

(İBB) Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur.