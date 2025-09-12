Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul sevdamız bu can bu tende oldukça bitmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen “Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul” programında önemli mesajlar verdi.

“İstanbul gibi bir şehir görmedim”

Konuşmasında İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasına dikkat çeken Erdoğan, “Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Birçok kıtada bulundum, ancak tarihiyle, tabiatıyla, her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini görmedim” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul’un medeniyetin, tarihin, ilmin ve sanatın merkezi olduğuna işaret ederek, “İstanbul bin yıldır yoğurduğumuz sanat hamurudur. İstanbul beş kıtada hutbelerin okunduğu şehirdir” dedi.

“İstanbul sevdamız bitmeyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a hizmet etmenin kendisi için şeref olduğunu belirterek, “İstanbul’da kalıcı izler bırakmanın bahtiyarlığı içindeyim. Yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bu can bu tende oldukça İstanbul’a olan sevdamız bitmeyecek” şeklinde konuştu.

“Mücadeleyi burada öğrendik”

Erdoğan, siyasetteki mücadelesinin başlangıcına da değinerek, “Mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı, pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı burası öğretti” sözlerini kaydetti.

“Kültür ve sanata her türlü desteği veriyoruz”

İstanbul başta olmak üzere kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak her türlü projeyi teşvik ettiklerini söyleyen Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı, ressamlarımızın, şairlerimizin ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecek” dedi.