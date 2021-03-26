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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış Meclis’in işi değil ve yasaldır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, “Bu Meclis’in alacağı bir karar değil. Muhalefet bilmiyor. Cumhurbaşkanlığının attığı adım yasaldır, yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Muhalefetin, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılışın Anayasaya aykırı olduğu şeklindeki eleştirilerini değerlendiren Erdoğan, “Bu Meclis’in alacağı bir karar değil. Muhalefet bilmiyor. Cumhurbaşkanlığının attığı adım yasaldır, yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Erdoğan, “Bu uluslararası anlaşmaların altında mı üstünde mi diye konuşmak, havayı bulandırmaktan başka bir şey değil. 3 ay içinde de bununla ilgili kararımızı açıklayıp buradan çıkmış olacağız. Bu Meclisle ilgili bir şey değil. Kimse ne önünü ne arkasını karıştırmasın, çıkma kararını verdik, bunu bildirdik, bu iş böylece bitti.” diye konuştu.

Gazetecilerin aşıya ilişkin sorularını da cevaplandıran Erdoğan, özellikle Çin aşısı için önceki gün Ankara’da görüştüğü Çin Dışişleri Bakanı ile konuştuğunu bildirdi. Çin ile toplam 100 milyon aşı için anlaşma yaptıkları bilgisini veren Erdoğan, “Bunun ilk etabı 50 milyon idi ve şubat ayı sonunda gelecekti. Bunu hatırlattım. Kendisi de bunu yakından takip edeceğini ve devlet başkanına aktaracağını söyledi. Ayrıca Almanya’dan 1.4 milyon aşı geldi, bunun da tamamı 10 milyona çıkacak. Rusya ile de konuşuyoruz, oradan da gelecek. Yerli aşı çalışmaları ve ilaç çalışmaları da sürüyor.” dedi.

Erdoğan, aşılama çalışmaları konusunda, "Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin." dedi.

 

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