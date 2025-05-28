Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 yeni millet bahçesinin açılışını yapacak

İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü etkinlikleri, bu yıl Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 13.00'te Beykoz Millet Bahçesi'nde 'İstanbul'un Fethi'nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni' düzenlenecek.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik edecek. Program kapsamında Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi'de yapımı tamamlanan dört millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.

Dört yeni millet bahçesi hizmete giriyor

Yeni açılacak millet bahçeleriyle İstanbul'a önemli büyüklükte yeşil alanlar kazandırılmış olacak. Arnavutköy Millet Bahçesi 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi 27 bin 71 metrekare, Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi ise yaklaşık 54 bin metrekarelik bir alana sahip.

İstanbul genelinde toplam 54 millet bahçesi yapılması planlanıyor. Bunlardan 34'ü, 5 milyon 579 bin metrekarelik alanda tamamlandı. Devam eden 20 millet bahçesinin inşaatı ise 13 milyon 199 bin metrekarelik alanda sürdürülüyor.

Türkiye genelinde 292 millet bahçesi tamamlandı

“81 İlde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” hedefiyle yürütülen projede Türkiye genelinde 77 milyon 355 bin metrekarelik alan için 534 millet bahçesi planlandı. Bunların 292'si tamamlanarak toplamda 34 milyon 783 bin metrekarelik yeşil alan vatandaşın kullanımına açıldı. Geriye kalan 242 millet bahçesinin yapımı ise 42 milyon 572 bin metrekarelik alanda devam ediyor.