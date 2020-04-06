Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da iki salgın hastanesi yapılacak

06 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye ilişkin açıklama yapıyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Covid-19) Gereken tedbirleri peyderpey alıyoruz.

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır.

Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.

Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık.

Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor. Sancaktape’de 1000 odalık hastaneyi yapıyoruz. 45 gün içinde bitireceğiz.

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir.

Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.

Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz

Bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyorsa da milletimiz hamdolsun gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir

İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir

Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor.

2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık.

Kampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.

Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir, salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planımız vardır.

KOSGEB geri ödemelerinden faydalanan işletmelerin kredi ödemeleri 3 ay ertelenecek.

İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.

aşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açık görünüyor.

Kabine toplantımızda ayrıntılı şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclisin takdirine sunacağız.