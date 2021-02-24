Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir. Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldılar. AK Parti dinamik bir parti, AK Parti bugünü değil, geleceği kuşatan bir parti." dedi.

"Ülkemize, milletimize hizmet davamızdan asla vazgeçmedik"

"İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Bu şehri seviyorsanız önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, geride hangi oyunlar oynanırsa oynansın, ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda, değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı, Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazarak verdiler. Biz cevabımızı büyük ve güçlü Türkiye diyerek verdik."