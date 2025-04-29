Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’ya gidiyor: Gündemde ekonomi ve ikili ilişkiler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertelenen Roma ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. İtalya Başbakanı Meloni ile yapılacak görüşmelerde ticaret ve stratejik iş birlikleri masada olacak.

Ziyaret kapsamında, hükümetler arası zirveyle eş zamanlı olarak İtalya-Türkiye İş Forumu toplantıları da düzenlenecek. Forumda iki ülke arasında ticaret, yatırım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarının ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni’nin baş başa yapacakları görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik düzeye taşınması, savunma sanayii, göç yönetimi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi başlıkların gündemde olması öngörülüyor.