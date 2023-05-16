Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını ittifak liderleriyle değerlendirdi.
14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideri ile bir araya geldi.
Erdoğan sırasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi, kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar yapılacak çalışmalar ve 14 Mayıs seçimler değerlendirildi.