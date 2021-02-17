Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kademeli normalleşme sürecini martta başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın belirlediği kriterlere göre illerin 4 gruba ayrılacağını belirten Erdoğan, mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını ve uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğini açıkladı.

Erdoğan, hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasınının illerdeki vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırılacağını duyururken, restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafı rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.

Öte yandan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin son kez mart sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Gübre desteği 2 katına çıkarıldı

Gübre desteklerinin yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıldığını belirten Erdoğan, "Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabine toplantımızda güvenlikten sağlığa, ülkemizin gündemindeki tüm meseleleri değerlendirdik. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde de durduk.

Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir.

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu"

Temmuz 2015'ten bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda verdiğimiz şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur. Yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplam 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu.

Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bölümü 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir.

Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim geçmişimizde tek bir coğrafyanın veya toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.

Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez.

Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur.

"Ay'a ulaşmak birkaç adım ötemizdedir"

Ay'a ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler, emin olun yalnızca birkaç adım ötemizdedir. Biz 'Samanyolu galaksisi' diyoruz, onların aklı hala samanda. Bu vizyoner atılıma 'uzay masalı' diyecek kadar küçüldüler.

Sanayi üretimi verilerimiz beklentileri aşarak %9 artış gösterdi, 2020 yılının on çeyreğinde sanayi üretimini en çok artıran G20 ülkesi olmayı başardık.

Sanayi üretimindeki güçlü artış, Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacak nadir ülkelerden olduğunu bir kez daha teyit etti.

(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak.