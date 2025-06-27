Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalkınma Yolu'nun 63 bin kişiye istihdam sağlayacağı hesaplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışına katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak, istihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:

* 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı.

* Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında ortaya çıkan belirsizlikler, yeni ve güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

* İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların 177 milyar dolarlık kısmı kara yollarına, 64 milyar doları demir yollarına, 25 milyar doları hava yollarına, 4 milyar doları denizciliğe, 25 milyar doları ise haberleşme altyapısına harcandı.

* Orta Koridor'un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde

* Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz.

* Orta Koridor için projeleri hayata geçirdiğimizde 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişiye istihdam sağlanacağını öngörüyoruz.

* (Kalkınma Yolu) Proje sayesinde Irak'ın Faw Limanı'na gelen yüklerin, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya açılması bekleniyor.

* Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak, istihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor.