Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılı Ocak ayında yapılan zamlarla en düşük memur maaşının 43 bin 726 liraya çıktığını hatırlatan Erdoğan, 2002’den bu yana en düşük maaştaki reel artışın yüzde 266’yı bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO Congresium'da, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* Memur-Sen 30'uncu yaşını kutluyor. Soğuk savaş yıllarından kalma ideolojik kalıplara hapsolmayı reddeden, çatışmacı sendikacılık anlayışını elinin tersiyle itip, ilkeli, çözüm odaklı tutum benimseyen, kamu görevlisi ve milletin savunuculuğunu üstlenen, en kritik süreçlerde milli iradenin yanında saf tutan, zor zamanlarda demokrasiye sahip çıkan Memur-Sen başarı hanesini her gün yeni yıldızlarla süslüyor.

* Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi için göreve geldiğimiz ilk günden bu yana aşkla çalışıyoruz. 23 yıllık iktidarımızda Allah'ın yardımı aziz milletimizin sevgisiyle sayısız engelleri aştık. Gerek anayasa, gerek kanun ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle toplumun önünü açtık.

"Dikenli telleri birer birer kaldırdık"

* Devletimizin kerim vasfını hiç olmadığı kadar güçlendirdik. Bunu vatandaşlarımıza bizzat hissettirdik. Kamu yönetiminde köklü paradigma yönetimi yaşandı. Tek parrti ve vesayet dönemlerinde devletle millet arasına çekilen dikenli telleri birer birer kaldırdık.

*Milletin iradesi ve demokrasiye vurulan zincirleri sizlerle parçaladık. Hamdolsun, azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı uyguladığı karanlık günler artık geride kaldı. Hacca gitmek isteyen kamu çalışanlarına ücretsiz izin verdik, Cuma namazı için izin düzenlemesini uygulamaya aldık, baş örtüsünü içeren yasakçı uygulamalara son verdik. Kadınlar hiçbir kısıtlama olmadan tüm kamu kurumlarında özgürce çalışabiliyorlar.

"Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik"

* Yasaklarla mücadelenin yanında özlük haklarıyla ilgili de önemli adımlar attık. Tüm çalışanlarımızın ücretlerinde asgari ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyeti getirdik. 5.3 milyon kişiyi kapsayan ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik.

* 2025 yılı Ocak ayında yaptığımız zamlarla en düşük memur maaşını 43 bin 726 liraya ulaştırdık. Bu artışla birlikte 2002'den bu yana en düşük memur maaşındaki reel artış yüzde 266'ya yükseldi. Şimdi önümüzde yeni toplu sözleşme dönemi var. 2026-2027 yıllarını kapsayacak görüşmeleri inşallah Ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmelerde sendikaların taleplerini can kulağıyla dinleyeceğiz. Ülkemizin ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkan katma değerin adaletli şekilde topluma yayılmasını sağladık. Kamu görevlilerimizin haklarını layıkıyla korumak, şartlarını iyileştirmek, onları enflasyona ezdirmemek bizim asli vazifemizdir.

"İran'a yönelik saldırılarının daha büyük felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz"

* Türkiye olarak bir yandan toplam faturası 100 milyar doları aşan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için mücadele ediyor, bölgedeki çatışma ve krizleri yönetmeye çalışıyoruz. 3.5 yılını tamamlayan Rusya-Ukrayna savaşının ülkemize sirayet etmesine izin vermedik. 7 Ekim'den beri devam eden Gazze soykırımında İsrail'e karşı en net duruşu sergileyen ülkelerden biri olduk. Soykırımcı İsrail ile tüm ticari işlemleri durdurarak toplamda 9 milyar doları bulan rakamdan sarf-ı nazar ettik. Ana muhalefet partisi Filistin direnişine terör çamuru atarken biz Gazzelilerin yanında dimdik durduk. İsrail ve destekçilerinin İran'a yönelik saldırılarının daha büyük felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz.

* Bölgemizin egemenliğine yönelik saldırıları asla tasvip etmiyor ve tepkimizi de ortaya koyuyoruz. Hafta sonu İİT'ye ev sahipliği yaptık. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşanmaması için seferber olmuş durumdayız. Ülkemizi fırtınalı sulardan sakin sulara ulaştırmanın derdindeyiz. Günübirlik politikalarla değil dağın arkasındaki tehlikeleri gören uzun bakış açısıyla hareket ediyoruz. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa onu yaptık, yapacağız.

* Son iki yıldır kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu neticelerini almaya başladık. Alım gücündeki artış daha fazla hissedilecek. Kısa vadeli hesaplar bu ülkeye her zaman kaybettirmiştir. Seçim meydanlarında bol keseden atıp tutup belediye işçilerini kapı dışarı edenlerin kışkırtmalarına prim vermiyoruz.

"Ana muhalefet başkanı milli markalara darbe vurmaya çalışıyor

* İsrail ve ortakları komşumuz İran'a saldırıyor, ana muhalefet başkanı boykot listeleriyle milli markalara darbe vurmaya çalışıyor. Esnafı, tüccarı haraca bağlamış, üç beş yan kesiciyi korumak adına utanmadan milletin ekmeğiyle oynuyor. Böyle bir dönemde yeni boykot listeleriyle istihdam sağlayan milli markaları hedef göstermek gaflet değilse ekonomiye savaş açmak demektir. Dünyayı takip eden, ülkesini seven hiç kimse bu derece şuursuz keyfi hareket edemez.