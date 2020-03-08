Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul yakında ihaleye çıkıyor

08 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, bugün Türkiye'nin gurur abidelerinden olan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni bir bölümünü daha hizmete açtıklarını söyledi.

Şimdiye kadar otoyolun Odayeri-Paşaköy, Paşaköy- Mecidiye, Hüseyinli- Kömürlük, Yassıören-Odayeri, Kurtköy-Liman Bağlantı Yolu, Çatalca-Yassıören, Liman Kavşağı ve Sevindikli Kavşağı bölümlerini devre aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Böylece dünyanın en büyük metropollerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

"Yol medeniyettir, su medeniyettir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otoyolun bu kesimi, 3 viyadük, 12 köprü, 14 alt geçit, 9 üst geçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluştuğunu kaydetti.

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun farklı etaplarının devreye girmesiyle artık vatandaşların kesintisiz, konforlu ve güvenli seyahat imkanına kavuşacağını söyledi.

Bu güzergahın aynı zamanda yapımı devam eden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu bağladığını belirten Erdoğan, hizmete açtıkları yol sayesinde Kınalı mevkisinden gelen araçların Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Dilovası, Bursa ve İzmir'e kadar kesintisiz seyahat imkanına kavuşacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 352 milyon dolarlık yatırımla hizmete aldıkları bu projenin hayırlı olmasını dileyerek, hayata geçmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kanal İstanbul

Türkiye'yi ulaşım, sanayi, üretim, ticaret, sağlık ve eğitimle beraber kültür alanında da hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar durmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz bunların başında 'Yüzyılın Projesi' olarak nitelendirilen, bu kardeşinizin 'çılgın projem' dediği Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bu güne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 34 ayrı bilim dalına mensup 200'ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız Kanal İstanbul'la ilgili süreci yakından takip ediyor. Kanal İstanbul, ufku dar, vizyonu dar, vizyonu sığ, ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Bu proje diğer katkıların yanında Türkiye'nin stratejik gücüne de çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmette hiçbir sınır, hiçbir engel tanımıyor, hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete de prim vermiyoruz."

Erdoğan, ideolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletin ne dediğine, neyi istediğine baktıklarını ifade ederek, "Terk derdimiz, bu ülkeye uzun yıllar hizmet üretecek eserler ortaya koymak, bütün derdimiz, aziz milletimize uzun yıllar hizmet edecek eserler üretmek. Bunun için birileri istemese de kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliğiyle Boğaz'ın yükünü hafifletecek, şehrimizin marka değerini artıracak Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız." diye konuştu.

Açılışını yaptıkları 29,5 kilometrelik yolun, tüm bölgeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin tarihiyle kültürüyle 83 milyon nüfusuyla ekonomik ve askeri kapasitesiyle büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

Borsa İstanbul'un performansı

Türkiye'nin IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcunu 2013'te bitirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok ama CHP'nin kitabında var." dedi.

Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar olan döviz rezervinin şu anda 100 milyar doların üzerinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Borsa İstanbul da yine aynı şekilde tırmandı, tırmanıyor. Nereden nereye? Şimdi uzun ince biz yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA