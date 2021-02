Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u inadına yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde kürsüye geldiğinde görme engelli Tuana Şahin, "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını seslendirdi. Erdoğan da zaman zaman kendisine eşlik etti.

Konuşmasının başında Erdoğan, kongrede görev üstlenenleri ve il yönetimini tebrik etti. Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti İstanbul il teşkilatlarında ana kademede, kadın kollarında, gençlik kollarında vazife üstlenen, partiye katkı verenlere şükranlarını sundu ve dar-ı bekaya irtihal edenlere rahmet diledi.

Erdoğan, kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı estiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Esasen değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi bir sebep aranmaksızın gelir kendini dayatır. Mesela bugün de burada bizim adımıza İstanbul'un her ilçesini, her mahallesini, her caddesini, her sokağını, her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevini tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir. Kendisinin Bayram Şenocak kardeşimizden devraldığı sancağı İstanbul'umuzda çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz dönem il başkanlığı görevini yürüten Bayram Şenocak kardeşime ve ekibine de şu ana kadar hizmetleri sebebiyle şahsım, bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu iş tabii burada bitmiyor, sadece bir virgül. Kendileriyle bundan sonra farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Alternatifsiz konumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. olağan kongre sürecini Türkiye'nin her yerinde bir değişimin vesilesi haline dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda yüzde 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldı. Bu gece saat 03.00'e kadar beraber çalıştık, başkan vekilim, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcım, Fatma Betül Sayan Kaya, birlikte çalıştık. Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimizde en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı. Bu da AK Parti'nin diğerlerinden farklı yanını ortaya koyuyor. Aynı şekilde bir o kadar da genç var. Bunlar da 30 yaş grubu altında. Bu bir şeyi gösteriyor. AK Parti, dinamik bir parti. AK Parti, bugünü değil, geleceği kuşatan bir parti. Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçtiği halde hala Türkiye'nin en büyük partisi olmamızı, hala Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz konumda bulunmamızı işte bu değişim gerçeğine borçluyuz."

"Ülkemize, milletimize hizmet davamızdan asla vazgeçmedik"

"İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Bu şehri seviyorsanız önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, geride hangi oyunlar oynanırsa oynansın, ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda, değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı, Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazarak verdiler. Biz cevabımızı büyük ve güçlü Türkiye diyerek verdik. Hiç kimsenin bu şehre, bu ülkeye, bu millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İstanbul'u yanımıza aldığımızda içerideki hainlerden, dışarıdaki düşmanlara kadar yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduk. Bundan sonra da ola ki böyle bir yola (Gezi olayları) tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir. Onlar, milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler. Biz cevabımızı Rabiamızla verdik."

"Kana İstanbul'u inadına yapacağız"

Atatürk Kültür Merkezi'nin inşasında sona gelindiğini belirten Erdoğan, "Muhteşem bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırıyoruz." diye konuştu.

Son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yapıldığı belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul'a kazandıracağımız plan, proje ve ihalesi devam eden toplamda 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamak üzereyiz. İstanbul'u sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Boğaz'ın altından geçecek yeni tünel olan Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt proje çalışmalarını tamamladık, ihale hazırlıkları devam ediyor. İstanbul'un turizmine, kültürel zenginliğine, ekonomisine ciddi katkısı olacağına inandığımız Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projemizi de seneye bitirmeyi planlıyoruz. Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Diğer adımları için gerekli çalışmaları da başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Alıştıracağız, buna da alışacaklar. Milletimize verdiğimiz hiçbir sözü unutmadık, kulak arkası etmedik. Ne dediysek, ne taahhüt ettiysek eninde sonunda hepsini yaptık. Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir."

"Gönlüne dokunmadığınız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız"

Erdoğan, "Bu şehri (İstanbul) yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te. Batı için Türk yani İslam, Doğu için de Türk yani Kızıl Elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz. İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığınız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. İstanbul'u karanlık ve sapkın ajandalarına aparat yapmaya kalkanları, bu uğurda gerekiyorsa şeytanla bile iş birliğine girenleri, sandıkta muhakkak ifşa edeceğiz. Bunlar teröristlerle birlikte değil mi? Bunlar şeytanla iş birliği içinde değil mi? Ama ne oldu? Biz bunlara Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i, Bestler Deresi'ni mezar yaptık. İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese, Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten bunun hesabını sandıkta soracağız." ifadelerini kullandı.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdüreceğiz"

"Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu temel hakikatleri kabul etmeden siyaset yapmaya kalkanın sonu hüsran olur. Cumhur İttifakıyla birlikte başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdüreceğiz. Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak hem bu ülkeyi darbe dönemi anayasası ile yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberine kavuşmuş olacağız."

Erdoğan, "Önümüzdeki salı, üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını paylaşacağız. Bir sonraki hafta inşallah Ekonomi Reform Paketimizi açıklayarak ülkemizi büyütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız. Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e ve eskilerin Adalar Denizi dediği Ege'ye kadar, çevremizdeki tüm sulardaki haklarımızı sağlama alacağız."