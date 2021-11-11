Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem

Burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mülteci krizinin Türkiye'den kaynaklandığıyla ilgili sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek nankörlüktür." dedi.

Türkiye'nin 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, bunların 4 milyona yakınının Suriyeli olduğunu söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem.

Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden Yunanistan'dır. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kıyı emniyeti ile o botları batırarak onları ölüme mahkum eden yine Yunanistan'dır.

Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Elimizde bütün video kayıtları var."