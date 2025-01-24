Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya'daki acıyı yaşatanlar hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Söz verdiğimiz üzere, 2024 yılı sonu itibariyle konutlarımızın yüzde 40’ını tamamlamış durumdayız. 2025 yılı sonunda deprem bölgemizde 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız" dedi.

Kartalkaya'daki 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasına da değinen Erdoğan, "(Kartalkaya otel yangını) Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" açıklamasında bulundu.

2025 sonu hedefi...

Törende söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl sonunda deprem bölgesinde 452 bin 983 bağımsız bölümün vatandaşlara teslim edilmiş olacağını söyledi. 2024 Kasım ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdikleri törenle 155 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatarak, "Söz verdiğimiz üzere 2024 yılı sonu itibariyle konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz" dedi.

Rakamlarla deprem bölgesi çalışmaları

Yeni konutları teslim ederken şehirleri de yeniden ayağa kaldırdıklarını aktaran Erdoğan, "Bugün itibarıyla 11 ilimizde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle, inşa ve ihya çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'mızda olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerini hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buna ilaveten hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşasına başladık. Bugün de Hatay'da 13 bin 980, Adana'da 2 bin 945, Gaziantep'te 1535, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Adıyaman'da 6 bin 781, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Şanlıurfa'da 991, Kilis'te 223, Osmaniye'de 1.921 ve Malatya'mızda 6 bin 554 olmak üzere toplamda 46 bin 307 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimizle buluşturuyoruz.

Böylece 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda Malatya'mızda 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı, daha güvenli hale getirinceye dek durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz."

Malatya Çevre Yolu 2. kısmı açıldı

Deprem konutlarının yanı sıra Malatya için önemli bir ulaştırma projesini de hizmete alacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Daha önce 17,5 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı, Hekimhan ayrımı arası ile 28,6 kilometrelik bağlantı yolunu kapsayan 26,1 kilometrelik ilk etabını 2 Nisan 2022'de hizmete açmıştık. Çevre Yolu'nun 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimini de tamamladık. Böylelikle yolumuzun 38,2 kilometresi tamamlanmış oldu. Elazığ-Malatya ayrımı, Pütürge Kavşağı'nda son bulan 15,3 kilometrelik son kesimin çalışmaları da devam ediyor. Bunun dışında çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Hem konutlarımızın yapımında hem yol projemizin hayata geçirilmesinde emeği olan bakanlıklarımızı yüklenici firmaları mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."