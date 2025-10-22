Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'da diplomatik temaslarında bulunuyor.

Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani baş başa görüştü. Görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

Türkiye'nin Katar'la Suriye özelinde iş birliği devam edecek

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Katar’ı resmi ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim El-Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin 11’inci toplantısına, Katar Emiri El-Sani'yle birlikte eş başkanlık yaptı.

Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında askeri iş birliği, savunma sanayii, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını, Gazze’de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, öte yandan İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, Suriye’nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar'la Suriye özelinde her alanda iş birliğinin süreceğini ifade etti."