Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim'e taziyelerini iletti

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Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette eşlik eden eşi Emine Erdoğan da vefat eden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin eşi Şeyha Moza Bint Nasır'a taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da yer aldı.