Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaza sebebini kamuoyuyla paylaşacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Türkiye’nin sınırlarının çok ötesinde bir büyüklüğe, nüfuza sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bunu zafer kutlamalarından dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağı sonrası bir kez daha gördük. Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan-Azerbaycan, tüm imkanlarını seferber etti ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, enkazın bulunması olay mahallinin güvenliğinin sağlanması noktasında işbirliği içinde oldular.

Uçağın kara kutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Cuma günü de ebedi istirahatgahlarına uğurlamak üzere şehitlerimizi ülkemize getirdik. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, sivil ve askeri erkan ile vatandaşlarımızın katılımıyla şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Bir kez daha aziz hatıralarını daima yaşatacağımız kahraman askerlerimizi kemali hürmetle yad ediyor, her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor.

Aynı şekilde Hırvatistan dönüşü düşen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Rabbimden rahmet diliyorum. Şairin dediği gibi, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu hakikat asırlardır değişmedi ve değişmeyecek. Bin yıldır olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzuru, devletimizin bekası uğruna canları pahasına vazife yapan nice vatan evladı var. Rabbim hepsini korusun, muhafaza etsin, ayaklarına taş değdirmesin diyorum.

Kaza-kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.