Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünü andı. Erdoğan, Türkiye'nin ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine desteğini sürdüreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andığını belirtti.
Kıbrıs Türk halkına tebrik mesajı
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına en kalbî duygularıyla tebriklerini ilettiğini ifade etti.
"Asla yalnız bırakmayacağız"
Erdoğan paylaşımında, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2026
Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.
Ana vatan ve… pic.twitter.com/ainnR8dfC9