Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkının mücadelesi unutulmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitleri rahmetle andığını, kahraman gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümünde yayımladığı mesajla şehitleri andı, gazilere minnet duygularını iletti.
“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum” diyen Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine vurgu yaptı.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”