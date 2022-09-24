Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin ülkemizi eserleriyle şenlendirdiğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Konuşmasında 2023 seçimlerine değinen Erdoğan, “İnşallah 2023'te bir kez daha kimin ülkemizi ve şehirlerimizi eserleriyle şenlendirdiğini, kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz.” dedi.

6'lı masa ile ilgili “Bunlar her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Başka bir şey yok.” Diyen Erdoğan, “Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor.” şeklinde konuştu.