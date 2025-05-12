Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz

Buradaki konuşmasına, Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari yargı teşkilatının tüm mensuplarının Danıştay ve İdari Yargı gününü tebrik etti.

Erdoğan, bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemeler başta olmak üzere yargı camiasının tamamı için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Her bir vatandaşımızın hak ve hukukunun korunup gözetilmesi, güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan son derece önemlidir. Atalarımız "Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar" demişler. Divanü Lügati't-Türk'te yer alan bu söz toplumdaki nizam ve intizamın, adalete duyulan güvenin, kıyamet kopsa dahi adaletin tecelli etmesinin ancak ve ancak hukuk devletiyle sağlanabileceğini ifade eder.

-Geçmişte adalet dairesinin merkezi bazılarına daha yakındı. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini getirdik. Üstünlerin hukukunu milletimizin iradesiyle hukukun üstünlüğü haline getirdik. 2002'de 146 olan ilk derece mahkemesini 233'e yükselttik, hataları asgari seviyeye indirecek şekilde istinaf incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemelerini 9 bölgede hayata geçirdik.

-Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Hukuka kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukun korunması konusunda kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz.

Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz

-Kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz devam edecektir. Eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz.