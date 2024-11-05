Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırgızistan'la ikili ticaret hedefi 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Erdoğan karşılama töreni sonrası Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'la görüştü.

Yüksey Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortaklığı kapsamlı ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını belirtti. Erdoğan, "Görüşmemizde ikili ticaret hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık. En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkeler başında geliyoruz" dedi.

Eğitimde de işbirliği

Cumhurbaşkanı, TİKA'nın ülkede binin üzerinde projeyi hayata geçirdiğini, Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri'nin de bu proje kaosamında olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır" dedi.

Cuhmurbaşkanı, "FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemizin süreceğine inanıyorum. Eğitim işbirliği müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesinden memnunum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, uluslararası siyasete ilişkin şu mesajı verdi: "İsrail'in şimdi de Lübnan'a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi'nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir. İsrail'e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın desteği için teşekkür ederim."