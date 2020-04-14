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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.

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