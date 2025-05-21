Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC’siz Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen zirvede konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bu zirveyi gözlemci ülkenin başkentinde yapmak çok değerli. Türk devletleri köklü bir mirasın taşıyıcısıdır. 15 Aralık gününün Dünya Türk Dili olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz.

* Macaristan'ın teşkilatımız ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki rolüne büyük önem atfediyoruz. Macaristan'ın iş birliğimizin nişanesi olarak TÜRKSOY'a katılımını teşvik ettiğimizi belirtmek istiyorum.

* Önümüzde gidilecek çok mesafe var. Sizlerle hedefe varacağımızdan şüphem yok. Nevruz bayramı kader ve gönül birliğimizin kültürel mirasıdır. Bundan böyle Nevruz ve Kutlama günü olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyacağız. 15 Aralık gününün de dünya Türk dili olarak ilan edilmesini anlamlı bulacağız.

* Özbek kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Özbekistan'ın üye olarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Doğu ile batı arasında orta koridor stratejik güzergah olarak ortaya çıkıyor. Üye devletlerin desteğini bekliyoruz.

* Geçmişteki trajediler ve bugün Gazze'deki trajediler bizlere sınır ötesini düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

* Kıbrıs Türklerinin hak mücadelesine omuz verilmesini bekliyoruz. Ak sakallıların KKTC'deki toplantısını anlamlı buluyoruz. KKTC'nin bulunmadığı Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalacaktır.

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